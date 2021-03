Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito ad alcuni talenti olandesi in orbita Serie A: il preferito

Una fetta del calciomercato della prossima estate potrebbe essere incentrato anche sui parametri zero con particolare attenzione a quei giocatori ancora giovani o comunque nel pieno della maturità che potrebbero rivelarsi affari molto interessanti. In questo senso non mancano giocatori soprattutto olandesi con questi requisiti che potrebbero far gola a club di Serie A. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Campioni affermati e baby talenti dal grande futuro. Il sondaggio di Calciomercato.it si concentra sulle occasioni oranje a costo zero per l’estate da tutt’Europa. Con il 55,8% il preferito per un futuro italiano è Depay. A seguire Wijnaldum con il 27,9%.

Ecco il sondaggio: