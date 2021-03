La Roma batte il Genoa con una rete di Mancini e si riporta al quarto posto in classifica, davanti all’Atalanta

Basta un gol di Mancini alla Roma per battere il Genoa e salire al quarto posto in classifica. Gara non entusiasmante all’Olimpico che la squadra di Fonseca riesce a sbloccare grazie ad un calcio d’angolo: cross perfetto di Pellegrini e stacco imperioso del difensore giallorosso che non lascia scampo al portiere avversario. Il Genoa non riesce a trovare il pareggio nella ripresa quando rischia anche di subire il secondo gol: Villar è fermato dal palo, mentre Borja Mayoral va in rete ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Con questa vittoria la Roma sale a 50 punti, uno in più dell’Atalanta impegnata domani contro l’Inter.

Roma-Genoa 1-0: 24′ Mancini

Classifica Serie A: Inter 59 punti; Milan 53; Juventus 52; Roma 50; Atalanta 49; Napoli 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Udinese 32; Sampdoria 31; Bologna 28; Genoa 27; Spezia e Benevento 26; Fiorentina 25; Cagliari 21; Torino 20; Parma 15; Crotone 12.