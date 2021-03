Serie A, Napoli-Bologna 3-1: Gattuso a -3 dalla Champions

Vittoria del Napoli contro il Bologna per 3-1 grazie alla doppietta di Lorenzo Insigne e il ritorno al gol di Osimhen

E’ finita 3-1 la partita tra il Napoli e il Bologna, coi partenopei che sono tornati alla vittoria dopo il pareggio del Mapei Stadium col Sassuolo. Primi 20′ positivi della squadra di Gennaro Gattuso, che ha prima trovato il gol del vantaggio con Insigne e ha però accusato il colpo dell’infortunio di Ghoulam e l’ingresso di Hysaj. Skov Olsen, infatti, ha messo in difficoltà l’albanese nel primo tempo.

Nella ripresa, Gattuso ha mandato in campo Victor Osimhen al posto di uno spento Dries Mertens. E’ stato proprio il nigeriano a trovare la rete del 2-0, la terza del suo campionato. La reazione dei ragazzi di Mihajlovic non è mancata e infatti Soriano ha accorciato le distanze dopo un gol sbagliato da Osimhen. Attimi di paura tra le fila del Napoli, che ancora una volta grazie al suo capitano Insigne è riuscito a segnare. Vittoria molto importante della squadra di Gattuso, contro un ottimo Bologna che ha provato fino agli ultimi minuti a mettere in difficoltà i partenopei. La Champions League è distante tre punti, in attesa di un trittico di partite molto difficili, ovvero Milan-Juventus-Roma.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 59; Milan 56; Juventus* 52; Roma 50; Atalanta* 49; Napoli* 47; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Sampdoria 32; Udinese 32; Bologna 28; Genoa 27; Spezia 26; Benevento 26; Fiorentina 26; Cagliari 22; Torino 20; Parma 16; Crotone 15

* una partita in meno