Napoli-Bologna, voti e tabellino del primo tempo: perla di Insigne, Skov Olsen top

Al ‘Maradona’ si affrontano Napoli e Bologna: gara fondamentale per gli azzurri per aprire la volata Champions

Questi i voti del primo tempo

NAPOLI

Ospina – 6.5

Di Lorenzo – 6

Koulibaly – 6.5

Rrahmani – 7

Ghoulam 6.5 (22′ Hysaj 6)

Fabian – 5.5

Demme – 5.5

Politano – 6

Zielinski – 6.5

Insigne – 7

Mertens – 5

All. Gattuso – 6



BOLOGNA

Skorupski – 7

De Silvestri – 6

Soumaoro – 6.5

Danilo – 6.5

Mbaye – 4.5

Poli – 6.5

Svanberg – 6

Skov Olsen – 7

Soriano – 6

Sansone – 5.5

Palacio – 6



All. Mihajlovic – 6

Arb. Chiffi – 6

TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Ghoulam (22′ Hysaj); Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Bakayoko, Osimhen, Cioffi, D’Agostino. All. Gattuso

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Orsolini, Dominguez, Medel, Baldurson, Antov, Vignato, Khailoti, Annan, Juwara, Barrow. All. Mihajlovic

ARBITRO: Chiffi di Padova

RETI: 8′ Insigne

AMMONITI:

ESPULSI: