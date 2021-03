Manchester United, si ferma Rashford nel derby | Milan a rischio

Tegola per Solskjaer in vista della sfida di Europa League con il Milan: Rashford è stato costretto ad abbandonare il campo contro il City

Derby di Manchester agrodolce per Ole Gunnar Solskjaer. Se da una parte i suoi uomini sono riusciti a mettere fine allo straordinario filotto di 21 vittorie dei Citizens, dall’altra è arrivato un infortunio per uno dei pilastri dei Red Devils. Questa, inoltre, non sarà una settimana come un’altra: il prossimo appuntamento cerchiato in rosso sul calendario del Manchester United, infatti, è l’ottavo di finale di Europa League contro il Milan. Giovedì il club meneghino arriverà all’Old Trafford per una sfida che ha il sapore delle più splendenti notti di Champions League. Il tecnico norvegese, però, potrebbe trovarsi a fare i conti con un’assenza piuttosto pesante. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Manchester United, infortunio per Rashford | Sostituzione e Milan a rischio

Nel corso del derby di Manchester, Marcus Rashford è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio. L’attaccante classe ’97 al quindici minuti dal termine, infatti, ha avuto un problema alla caviglia sinistra dopo un recupero difensivo ed è stato sostituito da Mason Greenwood. Rashford è uscito zoppicante, ma camminando sulle sue gambe. Evidentemente, Ole Gunnar Solskjaer non ha voluto rischiare di peggiorare la situazione anche in vista del Milan. Dopo la vittoria dei rossoneri contro il Verona, lo United ha risposto vincendo e convincendo nel derby contro il City di Guardiola. L’unica notizia positiva per Stefano Pioli, che avrà sicuramente seguito i ‘Red Devils’, potrebbe essere rappresentata dall’infortunio di Rashford. In ogni caso, la sfida di giovedì si preannuncia scintillante.