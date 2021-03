Inter-Atalanta, i convocati di Gasperini | Fuori Hateboer, recupera Lammers

Gian Piero Gasperini ha diramato i convocati in vista di Inter-Atalanta: niente da fare per Hateboer, recuperati Lammers e Kovalenko

La 26esima giornata di Serie A si concluderà con il monday night fra Inter e Atalanta. La compagine di Antonio Conte è chiamata alla difficile sfida del 'Meazza', dove contro la 'Dea' deve rispondere alle vittorie di Milan e Juventus per consolidare il primato. Intanto, oggi, Gasperini ha annunciato i convocati per la sfida di domani.

I bergamaschi ritrovano Lammers e Kovalenko, mentre non riescono a recuperare in tempo Hateboer e Sutalo. L’Atalanta vuole confermare l’ottimo stato di forma e creare qualche grattacapo all’Inter, anche perché non deve rallentare se vuole riuscire a conquistare un posto in Champions League per la prossima stagione.