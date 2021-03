Serie A, la cronaca di Verona-Milan 0-2

Calciomercato.it vi offre il big match del ‘Bentegodi’ tra le squadre di Juric e Pioli in tempo reale

Il Milan fa visita al Verona in una delle gare più importanti della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il mezzo passo falso interno contro l’Udinese, i rossoneri di Pioli sono costretti a vincere per mettere pressione sull’Inter nella corsa scudetto. Ma i gialloblu di Juric vogliono continuare a stupire e puntano al colpaccio per restare in corsa per un posto in Europa League. All’andata finì con un pareggio 2-2. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Bentegodi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, M. Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All.: Juric

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meitè, Kessiè; Saelemaekers, Krunic, Castillejo; Leao. All. Pioli

Classifica Serie A: Inter 59 punti; Milan 56; Juventus 52; Roma 50; Atalanta 49; Napoli 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Udinese 32; Sampdoria 31; Bologna 28; Genoa 27; Spezia 26; Benevento 26; Fiorentina 26; Cagliari 21; Torino 20; Parma 16; Crotone 15.