Serie A, la cronaca di Fiorentina-Parma 3-3

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra le squadre di Prandelli e D’Aversa in tempo reale

La Fiorentina ospita il Parma in una gara molto delicata valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Da una parte i viola dell’ex Prandelli vogliono tornare a vincere dopo le due sconfitte consecutive per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dall’altra i gialloblu di D’Aversa non possono permettersi ulteriori passi falsi per poter ambire ad una difficile salvezza. All’andata finì con un pareggio senza reti. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Valero, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

Parma (4-3-3): Sepe; Pezzella, Iacoponi, Bani, Laurini; Kurtic, Brugman, Hernani; Kucka, Gervinho, Karamoh.

CLASSIFICA: Inter 59 punti; Milan 53; Juventus 52; Roma 50; Atalanta 49; Napoli 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Udinese 32; Sampdoria 31; Bologna 28; Genoa 27; Spezia e Benevento 26; Fiorentina 25; Cagliari 21; Torino 20; Parma 15; Crotone 12.