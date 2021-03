Serie A, la cronaca di Crotone-Torino 4-2

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Scida’ tra le squadre di Cosmi e Nicola in tempo reale

Il Crotone e il Torino si affrontano in uno scontro diretto in chiave salvezza valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A. Reduci il pesante ko con l’Atalanta, i rossoblu vanno a caccia dei primi punti della gestione Cosmi per provare ad alimentare le speranze di non retrocedere. Dopo aver saltato le ultime due gare per il cluster di Covid in seno alla squadra, i granata di Nicola tornano in campo con l’obiettivo di dare seguito alla striscia di sei risultati utili. All’andata finì in parità 0-0. Calciomercato.it vi offre la sfida dello ‘Scida’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI



Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Golemic, Magallan, Luperto; P.Pereira, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy, Ounas.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Bonazzoli, Zaza.

Classifica Serie A: Inter 59 punti; Milan 56; Juventus 52; Roma 50; Atalanta 49; Napoli 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Udinese 32; Sampdoria 31; Bologna 28; Genoa 27; Spezia 26; Benevento 26; Fiorentina 26; Cagliari 21; Torino 20; Parma 16; Crotone 15.