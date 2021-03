Sembra esserci rottura totale tra Mino Raiola e il Manchester United: nessun dialogo in corso per il rinnovo di Paul Pogba, la Juventus può approfittarne

Una situazione alquanto spinosa e un clima che appare tutt’altro che disteso. Perché da quanto Mino Raiola aveva lanciato la bomba, la situazione per il rinnovo di Paul Pogba si fa sempre più calda. Solskjaer si dice sicuro delle volontà del ragazzo di restare e anche lo stesso centrocampista francese sembra aver ritrovato il giusto feeling con tecnico, squadra e ambiente. Il rinnovo, però, stenta ad arrivare e stando alle voci che arrivano dall’Inghilterra, la situazione per i ‘Red Devils’ sembra farsi sempre più in salita.

Calciomercato Juventus, Raiola non parla: rinnovo lontano

Stando infatti a quanto riferisce il ‘Daily Star’, non c’è alcun dialogo tra Raiola e la dirigenza del Manchester United per il rinnovo del giocatore. Una situazione dunque complessa, che può favorire i club interessati al centrocampista transalpino. In pole ci sono Juventus, che sogna da tempo il clamoroso ritorno, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Il contratto di Pogba scade nel giugno 2022 e ancora, quindi, non sembrano esserci spiragli per il rinnovo contrattuale, soprattutto per via dell’agente del giocatore.

Il Manchester United, riferisce il tabloid inglese, se la situazione dovesse continuare in questa maniera, potrebbe però mettere presto sul tavolo una proposta di rinnovo per cercare di rompere gli indugi e il silenzio di Raiola. Nel frattempo Pogba, che non ha mai escluso la possibilità di restare in Inghilterra, prosegue il suo recupero da un infortunio per cercare di rientrare a disposizione in questo finale di stagione. La Juventus osserva e, in caso di certezze sul mancato rinnovo, potrebbe essere pronta a sferrare l’assalto decisivo per il giocatore, nonostante comunque la grande concorrenza di Real Madrid e Psg, anche loro pronte ad approfittare dell’occasione.