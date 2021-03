Calciomercato Juventus, si allontana Kean: il piano del Psg

Calciomercato Juventus, i bianconeri sognano il ritorno di Kean ma il Psg intende blindarlo: la strategia di Leonardo

Grandi manovre, soprattutto in attacco, per la Juventus in vista della prossima stagione. In prima linea potrebbe cambiare molto per i bianconeri, che hanno bisogno di rinforzi in un reparto dove quest’anno, con soli tre elementi per due posti, le difficoltà sono state molteplici. In più, il futuro di Dybala e Cristiano Ronaldo vive di incertezza. Ecco perché Paratici è al lavoro per trovare rinforzi adeguati. Uno di questi potrebbe essere Moise Kean, esploso finalmente quest’anno al Psg e per il quale si sogna il ritorno in bianconero. Per il giovane attaccante era già stato fatto un tentativo in estate, il suo nome rimane nei radar ma il pallino è in mano ai francesi e all’Everton, che è ancora proprietario del suo cartellino.

Calciomercato Juventus, Kean resta al Psg: la mossa di Leonardo

Nella squadra di Pochettino, il centravanti classe 2000 si è ritagliato un ruolo decisamente importante e Leonardo intende fare di tutto per trattenerlo. Il costo del riscatto del suo cartellino dall’Everton è di oltre 30 milioni, una cifra difficile da mettere insieme anche per il Psg in questo particolare momento storico. Ma secondo ‘Espn’ Leonardo avrebbe già in mente un piano alternativo. Vale a dire, il rinnovo del prestito per un’altra stagione, con obbligo di riscatto al termine dell’annata 2021/2022. Una proposta che potrebbe riscontrare il gradimento dei ‘Toffees’, che in questo modo si assicurerebbero un introito. La mossa, di fatto, taglierebbe fuori definitivamente la Juventus, che spera ancora di inserirsi nel prossimo mercato estivo per riportare ‘a casa’ il giovane centravanti della Nazionale.