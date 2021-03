Calciomercato Juventus, venti di addio in casa bianconera: spinta per la cessione in Spagna al termine della stagione

In difficoltà, ma con l’orgoglio di sempre, la Juventus vuole regalarsi un grande finale di stagione e tentare la rimonta scudetto, provando anche ad avanzare in Champions League. I bianconeri entrano nella fase cruciale dell’annata per confermarsi ad alti livelli e far partire con il piede giusto il ciclo di Pirlo. Il modo in cui si concluderà un tormentato 2020/2021 sarà decisivo anche per stabilire il futuro di alcuni elementi della rosa, che non sono sicuri di rimanere a Torino. In particolare, tornano a farsi pressanti le voci su de Ligt.

Calciomercato Juventus, de Ligt vuole il Barcellona: lo scenario

Il difensore olandese soltanto a tratti è riuscito a imporsi con la maglia dei campioni d’Italia e il fatto di non essere ancora un titolare inamovibile, nonostante l’età e gli acciacchi di Chiellini e Bonucci, lo starebbe spingendo a importanti riflessioni sul futuro. L’ex Ajax potrebbe cercare altrove il trampolino di lancio definitivo per la sua carriera e forzare la mano in estate per una cessione. E così, secondo ‘Diario Gol’, torna d’attualità proprio la squadra che aveva tentato invano di soffiarlo ai bianconeri nell’estate del 2019, ossia il Barcellona. I contatti con il grande amico De Jong, che tra i blaugrana è diventato protagonista assoluto, proseguono. Un ulteriore gancio arriva dalla presenza in panchina del connazionale Koeman, che ne farebbe il pilastro della nuova difesa della squadra catalana. Ma molto dipenderà dai prossimi sviluppi dalle parti del Camp Nou, dove in queste ore si gioca una partita fondamentale, quella delle elezioni presidenziali. Dipenderà dunque da chi sarà il nuovo numero uno del club e dalle sue ambizioni di mercato, ma il nome di de Ligt non è mai sparito dai radar del Barça.