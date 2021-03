Ancora guai per Stefano Pioli. Si è fatto di nuovo male Rebic, con il croato che sarà dunque costretto a saltare Verona-Milan di domani

AGGIORNAMENTO 16:56 – Nessun problema muscolare per Rebic, per il croato solo infiammazione all’anca destra.

I guai non finiscono mai per Stefano Pioli. Ha appena lasciato Milanello Ante Rebic, nuovo problema fisico (di natura muscolare) per l’attaccante croato che sarà quindi costretto a saltare Verona-Milan in programma domani al ‘Bentegodi’.

Per la sfida con gli scaligeri di Juric, il tecnico rossonero dovrà già fare a meno di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, infortunatisi nella gara con la Roma.