Le ultime news Milan mettono in evidenza i convocati di Pioli per la gara col Verona in programma domani ore 15 allo stadio Bentegodi

Sono ufficiali i convocati di Pioli per Verona-Milan, match in programma domani pomeriggio al ‘Bentegodi’ e valevole per la 26esima giornata di Serie A. Nell’elenco non è presente Rebic, alle prese con una infiammazione all’anca, oltre naturalmente a Ibrahimovic e Calhanoglu. Presente, invece, Sandro Tonali.

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Leão, Roback.