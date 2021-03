I marcatori di Spezia-Benevento e la classifica aggiornata dopo il match della 26a giornata di Serie A

Ha vinto l’equilibrio nel primo anticipo della 26a giornata di Serie A. La gara tra Spezia e Benevento è finita infatti 1 a 1. Primo tempo migliore per la squadra campana, passata in vantaggio grazie a un bel gol di Gaich, che ha messo la palla in rete dopo aver dribblato un difensore al ridosso dell’area piccola. Nella ripresa, dopo vari tentativi, i padroni di casa hanno ottenuto il pareggio col sinistro di Verde al minuto 71. Per entrambe le compagini si tratta di un punto che serve a spostarsi di poco dalla zona retrocessione.

Spezia-Benevento 1-1: 24′ Gaich (B), 71′ Verde (S)

Classifica Serie A: Inter 59 punti; Milan 53; Juventus e Atalanta 49; Roma 47; Napoli 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Sampdoria 31; Udinese 29; Bologna 28; Genoa 27; Fiorentina, Spezia e Benevento 26; Cagliari 21; Torino 20; Parma 15; Crotone 12.