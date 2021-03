Scelte ridotte all’osso per Simone Inzaghi, soprattutto in difesa: nei convocati biancocelesti c’è spazio anche per una prima volta

Stasera c’è Juventus-Lazio, match di fondamentale importanza per entrambe le formazioni in un momento delicatissimo della stagione. Anche perché la squadra di Inzaghi arriva da una partita non giocata con il Torino che peggiora, anche se provvisoriamente, una classifica già non semplice in ottica Champions dopo il ko di Bologna. Per questo per i capitolini il match dell’Allianz Stadium diventa vitale, anche se Inzaghi – un po’ come Pirlo – dovrà rinunciare a tante pedine importanti.

In particolare, la difesa della Lazio ha scelte sempre più ridotte, soprattutto in considerazione del fatto che le cosiddette seconde linee non hanno dato garanzie. Inzaghi ha diramato la lista dei convocati che conta 23 giocatori e una prima volta, per il centrocampista della Primavera Florent Shehu. Per il resto out come previsto Lazzari, Luiz Felipe e Radu con i tecnico della Lazio che potrebbe schierare addirittura Marusic nei tre in difesa con Lulic e Fares coppia di esterni (il bosniaco giocherebbe a destra).