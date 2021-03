Cristiano Ronaldo siederà in panchina in Juventus-Lazio: una statistica sul portoghese ‘allarma’ Andrea Pirlo e i bianconeri

Cristiano Ronaldo parte dalla panchina. Il portoghese per un piccolo problema fisico non sarà rischiato da Pirlo, come raccontato da Calciomercato.it, e assisterà alla prima parte di Juventus-Lazio al fianco dell’allenatore. Da valutare se CR7 entrerà in campo nel corso della partita oppure farà 90 minuti da spettatore per evitare possibili guai in vista della sfida Champions contro il Porto.

Questa è la quinta partita nel corso di questo campionato nella quale la Juventus fa a meno, almeno dal primo minuto, di Ronaldo e le statistiche non sorridono a Pirlo. Senza il suo fuoriclasse, infatti, i bianconeri non hanno mai portato a casa i tre punti. Non si sono riusciti nelle tre partite in cui l’ex Real Madrid è mancato (tre pareggi) e, anche nell’unica gara in cui Ronaldo è stato mandato in panchina, prima del suo ingresso in campo il risultato era in parità. E’ accaduto contro lo Spezia: 1-1 a fine primo, poi rete di Ronaldo al 59′, tre minuti la sua entrata sul terreno di gioco al posto di Dybala. Come finirà stasera?