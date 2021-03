Juventus-Lazio, i convocati di Pirlo: sciolto il dubbio su CR7

Diramata la lista dei convocati della Juventus: Pirlo scioglie il dubbio su Cristiano Ronaldo, che però potrebbe partire dalla panchina

Con un po’ di ritardo rispetto al solito, sono arrivati i convocati della Juventus per la gara di stasera contro la Lazio. Appuntamento chiave per Andrea Pirlo, che poi martedì si giocherà il passaggio del turno in Champions League contro il Porto nel ritorno della sfida degli Ottavi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Lazio, i convocati di Inzaghi: problemi in difesa, c’è una prima volta

Fugato ogni possibile dubbio sulla presenza di Cristiano Ronaldo: l’attaccante sarà regolarmente tra i convocati, ma non è sicuro che possa essere titolare nell’attacco bianconero. Come da anticipazione di Calciomercato.it, infatti, nelle ultime ore erano emersi dei dubbi sulla possibilità di vederlo in campo, con Pirlo che avrebbe voluto preservarlo in vista della gara contro i suoi connazionali.

Juventus-Lazio, i convocati: sciolto il dubbio su CR7

Presente anche Morata, mentre è assente, così come da diverse settimane, Dybala. Attacco quindi completato da Aké. Non c’è De Ligt, così come non c’è Chiellini. L’olandese ha provato a stringere i denti anche durante la rifinitura di oggi, ma non è ancora al meglio: Pirlo ha così deciso di non inserirlo tra i convocati. Si tenterà il recupero per martedì contro il Porto. Un chiaro segnale che la gara di Champions League varrà tanto per il tecnico bianconero.

Presente in lista invece Arthur, che con il Porto dovrebbe scendere in campo da titolare, mentre nella gara di stasera sembra destinato a sedersi in panchina, accanto a Cristiano Ronaldo. Ovviamente assente Bentancur, risultato positivo al Covid-19.