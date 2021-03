DIRETTA Serie A, Juventus-Lazio | Cronaca LIVE, formazioni ufficiali

Chiude il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, il big match tra la Juventus e la Lazio

Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro lo Spezia, la Juventus torna in campo e, per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, ospita la Lazio. I bianconeri di Andrea Pirlo, che recupereranno la partita contro il Napoli il 17 marzo prossimo, sono attualmente al terzo posto in classifica, in coabitazione con l’Atalanta, a 10 punti dalla capolista Inter. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono, invece, reduci dalla sconfitta esterna patita contro il Bologna e veleggiano al settimo posto in graduatoria con 43 punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-LAZIO

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Ramsey, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile

Classifica Serie A: Inter 59 punti; Milan 53; Juventus 52; Atalanta 49; Roma 47; Napoli 44; Lazio 43; Verona 38; Sassuolo 36; Udinese 32; Sampdoria 31; Bologna 28; Genoa 27; Fiorentina, Spezia e Benevento 26; Cagliari 21; Torino 20; Parma 15; Crotone 12.