L’analisi di Fonseca in conferenza stampa in vista di Roma-Genoa e sul futuro di Borja Mayoral

In vista del match di campionato contro il Genoa, in programma domani a orario di pranzo, Paulo Fonseca ha fatto il punto sulla sua Roma. Il tecnico, tra i temi toccati in conferenza stampa, ha analizzato anche quello relativo al futuro di Borja Mayoral, attaccante classe 1997 arrivato in prestito biennale dal Real Madrid la scorsa estate. Chiaro il messaggio del portoghese: “Borja è giovane e sta giocando molto bene. Contro il Braga ha segnato ma in queste ultime partite sta facendo un grande lavoro anche quando non segna: crea spazi per gli altri, non ha segnato ma la squadra ha fatto bene. Se vediamo i suoi numeri sono interessanti. La società deciderà, Tiago sa quello che penso”.

Roma-Genoa, l’analisi di Fonseca in conferenza stampa

Fonseca ha parlato anche della gara di domani: “Non credo che il Genoa si difenderà, presserà in avanti e sarà offensiva. E’ difficile per tutti ma sapremo come colpirli. Se riusciamo a fare un gol oppure no dipende da tanti fattori, adesso la squadra lo ha capito”.