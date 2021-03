Nuovi casi di positività in Serie A: stavolta a farne le spese è lo Spezia, che alcuni giorni fa ha giocato contro la Juventus

Il Covid torna a bussare alla porta della Serie A con prepotenza. Non solo il Torino sta facendo i conti con i tanti casi positivi in rosa che lo hanno costretto a non giocare le partite contro Sassuolo e Lazio, ieri anche in casa Juventus è arrivata l’ufficialità del tampone di Bentancur. L’uruguaiano ha il Covid e dovrà saltare i prossimi impegni con Lazio e Porto, mettendo ancora più nei guai Pirlo.

Oggi, invece, è lo Spezia – che martedì ha incontrato proprio la Juventus all’Allianz Stadium – ad annunciare dei casi: si tratta del portiere Provedel e di un collaboratore della prima squadra. Questo il comunicato ufficiale: “Lo Spezia Calcio comunica che un collaboratore della Prima Squadra e il calciatore Ivan Provedel, sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri e sono attualmente in isolamento. Come previsto dal protocollo in vigore, seguiranno esami anti Covid-19 in vista della gara di sabato pomeriggio contro il Benevento”.