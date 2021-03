Sondaggio Twitter | Serie A, fuga scudetto Inter: campionato finito

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: il verdetto dei tifosi sulla corsa scudetto

L’Inter non sbaglia a Parma e allunga in classifica sul Milan, mantenendosi anche a +10 dalla Juventus anche se con una partita in più. Senza neanche gli impegni europei, la squadra nerazzurra è ora accreditata da tutti come la favorita per lo scudetto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, secondo il 58,8% dei votanti quello di ieri è stato l’allungo decisivo per l’Inter: il campionato è di fatto già finito. Il 25,9% ritiene invece che la Juve si rifarà sotto, mentre il restante 15,3% non esclude dalla corsa scudetto neanche il Milan di Pioli.