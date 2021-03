Lele Adani, Nicola Ventola, Antonio Cassano e il padrone di casa Christian Vieri in diretta alla ‘Bobo Tv’: analisi su Parma-Inter andata in scena ieri sera al ‘Tardini’

In diretta alla ‘Bobo Tv’ su Twitch, Lele Adani, Nicola Ventola, Antonio Cassano e il padrone di casa Christian Vieri hanno toccato diversi temi riguardanti l’ultimo turno del calcio internazionale e della Serie A. All’inizio si è discusso di Parma-Inter andata in scena ieri sera al ‘Tardini’, una sfida che i nerazzurri di Conte hanno vinto con un po’ di sofferenza per 2-1 allungando a +6 sul Milan in vetta alla classifica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, top in scadenza sulla lista | Sfida alle big europee

Adani ha elogiato la gara del Parma, mentre in generale ha criticato aspramente l’operato della società che ha richiamato D’Aversa dopo averlo mandato via in estate a vantaggio di Liverani, poi esonerato poco prima di rinforzare, quasi rivoluzionare la squadra nel calciomercato di gennaio. Vieri è andato dietro ad Adani esprimendosi in maniera netta: il Ds gialloblù, chi in sostanza ha preso tali decisioni “dovrebbe dare le dimissioni“.