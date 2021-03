Nasce un nuovo importante riconoscimento. Nel decennale degli Italian Sports Awards, arrivano anche gli European Football Awards: tutti i dettagli

A margine del decennale degli Italian Sports Awards si spalancano anche le porte dell’Europa. Nasce infatti un nuovo riconoscimento: gli European Football Awards che andranno a celebrare i grandi protagonisti del calcio europeo. Alla guida della nuova kermesse ci sarà l’ideatore Donato Alfani, che dopo il grande successo delle passate edizioni degli Italian Sports Awards è pronto a sbarcare anche nel vecchio continente. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

European Football Awards, nasce una nuova manifestazione

Lo stesso Alfani ha commentato gli European Football Awards: “Ringrazio innanzitutto tutti coloro che hanno avuto fiducia in me, scegliendomi per il ruolo di presidente. Ho creduto, fin da sempre, in questo progetto: sono onorato di poter raccontare e premiare i talenti del calcio che si sono messi in risalto in Europa – dice Alfani nelle parole riportate dall’Ansa -. In un periodo storico così difficile, organizzare una manifestazione sportiva a livello europeo è una sfida che ho accolto volentieri e che mi stimola. Nelle prossime settimane inizieremo a svelare le sorprese che ci accompagneranno fino a questa prima attesissima edizione“.

Cresce quindi l’hype per questa nuova manifestazione che si pone come obiettivo quello di andare a creare un momento di aggregazione in relazione alle grande tematiche che aleggiano intorno al mondo del calcio.