Fiorentina, infortunio per Igor e Castrovilli | Comunicato UFFICIALE

La Fiorentina, con un comunicato ufficiale, ha diramato le condizioni dei calciatori Igor e Castrovilli dopo l’infortunio

Momento difficile per la Fiorentina: sono solo 25 i punti conquistati in 25 partite per la squadra di Cesare Prandelli, che nel turno infrasettimanale ha perso contro la Roma 1-2. L’allenatore viola ha anche dovuto fare a meno di Gaetano Castrovilli e Igor, usciti per infortunio. I due giocatori sono stati sottoposti ai consueti esami strumentali e la Fiorentina ha poi diramato un comunicato sulle loro condizioni.

Di seguito, la nota ufficiale della Fiorentina: “Gli esami effettuati hanno evidenziato per Gaetano Castrovilli una lesione di primo grado del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, mentre per Igor una lesione traumatica di secondo/terzo grado del muscolo pettineo associata ad una lesione di secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra”. Il club viola ha poi specificato che le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.