Coronavirus, Campania e Emilia zona rossa | I nuovi colori delle regioni

Ecco le nuove ordinanze che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata: Campania, Emilia-Romagna e due province nelle Marche entrano in zona rossa

Passano in zona rossa Campania, Emilia Romagna e le province di Ancona e Macerata, nelle Marche. La Lombardia rimane in fascia arancione scuro, mentre il Piemonte entra in zona arancione così come il Friuli Venezia Giulia. Liguria e Lazio restano gialle. A riportarlo è il ‘Corriere della Sera’: in serata il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le nuove ordinanze che entreranno in vigore a partire da lunedì 8 marzo. Infine, Basilicata e Molise restano rosse, conferma in giallo per la Sicilia e in bianco per la sola Sardegna.