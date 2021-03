Jamal Musiala ha firmato un nuovo contratto con il Bayern Monaco. Il talento classe 2003 si è legato ai bavaresi fino al 30 giugno 2026

Il Bayern Monaco blinda Jamal Musiala. Il talento classe 2003, che ha segnato nel match di Champions League, contro la Lazio, quando non era ancora maggiorenne, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il giocatore, che lo scorso 26 febbraio ha compiuto 18 anni, si è così legato ai bavaresi fino al 30 giugno 2026. A darne notizia è stato lo stesso club tedesco sui propri canali ufficiali.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il direttore sportivo, Salihamidžić, è ovviamente più che soddisfatto della firma di Musiala: “Siamo molto felici che Jamal abbia deciso di firmare il suo primo contratto da professionista a a lungo termine con il Bayern. Nell’estate del 2019, siamo riusciti a convincere lui e la sua famiglia del nostro progetto. Sono molto contento che il nostro sistema di scoprire giocatori di talento, svilupparli e poi integrarli nella squadra professionale, stia dando i suoi frutti. Il nostro capo scout Marco Neppe ha svolto un lavoro molto importante”.

E’ chiaramente felice anche Musiala: “Sono davvero contento di aver firmato il mio primo contratto da professionista con il Bayern. Mi sento incredibilmente a mio agio qui nel club e con la squadra. Gioco con i migliori giocatori del mondo e da loro imparo ogni giorno in allenamento. Hansi Flick, Hasan Salihamidžić e Marco Neppe così come l’intero club hanno creduto in me. Voglio solo ripagare questa fiducia con buone prestazioni. Voglio continuare a migliorare e vincere molti titoli con il Bayern. Il mio obiettivo è diventare un giocatore importante per questa squadra”.