Calciomercato Sassuolo, addio Schiappacasse | Ritorno in Uruguay

Il Sassuolo ha ceduto Schiappacasse ,attaccante uruguaiano ritornato in patria dopo un periodo poco felice in Italia

Cessione in casa Sassuolo. Addio all’attaccante Nicolas Schiappacasse, attaccante uruguaiano con sole due presenze all’attivo in questa stagione, una in Serie A e una in Coppa Italia. Era stato acquistato l’anno scorso dall’Atletico Madrid -militava nella squadra B- per 1,3 milioni di euro. Ora è quasi ufficiale il ritorno in patria.

🇮🇹 ➡️ 🇺🇾 Nicolás Schiappacasse arribó esta mañana. Ahora cuarentena, chequeos médicos, firma del contrato… y a la cancha. pic.twitter.com/nTu3D6RgXI — PEÑAROL (@OficialCAP) March 5, 2021

Schiappacasse, infatti, è approdato al Penarol, con la formula del prestito fino al prossimo 31 dicembre. Lo ha comunicato il club uruguaiano attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale. Specificando che l’ufficialità vera e propria arriverà dopo la quarantena e le visite mediche.