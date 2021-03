Calciomercato Napoli, esonero Gattuso | ''Disponibilità da Mazzarri''

Tornano ad essere giorni infuocati in casa Napoli: le ultime sulla panchina di Gattuso e i suoi possibili sostituti

Sono giorni delicatissimi in casa Napoli. Il pareggio-beffa contro il Sassuolo ha lasciato strascichi importanti nella squadra di Gattuso, non solo per il caso Insigne. Nelle ultime ore, infatti, si è anche parlato dell’allontanamento di Mario Rui da parte dell’allenatore durante un allenamento. Un ulteriore segnale del clima piuttosto teso in casa azzurra. In questo contesto, sono tornati a rincorrersi rumors e indiscrezioni riguardo al futuro del tecnico. Come già anticipato da Calciomercato.it, Gattuso non è stato messo in discussione dalla società dopo l’eliminazione dall’Europa League e con ogni probabilità sarà confermato in panchina fino al termine della stagione. L’obiettivo stagionale, da non fallire, rimane il ritorno in Champions League e la dirigenza, almeno per il momento, non pensa a ribaltoni imminenti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Napoli, traghettatore al posto di Gattuso | “Disponibilità da Mazzarri”