In Spagna parlano di possibile addio al Milan di Rafael Leao. Nella stagione in corso il giovane attaccante portoghese ha relizzato 6 gol e 5 assist

Fin qui non è stata una stagione negativa quella di Rafael Leao, 6 gol e 5 assist il bottino dell’ex Lille, anche se va detto che il portoghese ha fallito gli appuntamenti più importanti. Nei momenti chiave, quelli in cui è stato chiamato a sostituire Ibrahimovic, vedi anche martedì con l’Udinese, l’attaccante portoghese ha in sostanza toppato. Il futuro di Leao potrebbe non essere al Milan, perlomeno stando a ‘Fichajes.net’. Per il portale spagnolo, all’interno del club rossonero c’è qualche dirigente che spinge per la sua cessione nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, ‘fattore’ Mendes per la cessione di Rafael Leao

Scuderia Jorge Mendes, due anni fa il classe ’99 è stato pagato una cifra vicina ai 30 milioni di euro, cifra difficile da racimolare ora per il suo cartellino, anche se grazie all”influenza’ e gli ‘agganci’ del suo agente – in aggiunta al fatto che ha soli 21 anni e un potenziale finora ancora forse un po’ inespresso – la società targata Elliott potrebbe comunque riuscire a venderlo bene.