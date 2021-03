Periodo complicatissimo per il Liverpool che perde di nuovo, in casa con il Chelsea: anche Salah storce il naso con Klopp

Il Liverpool sta vivendo il momento più delicato della gestione Klopp. Un momento che in realtà dura da praticamente tutta la stagione, dal momento che i Reds sono scivolati in classifica addirittura al settimo posto. Ieri il manager tedesco ha perso la quinta partita di fila in casa (5 sconfitte nelle ultime 6 totali in Premier), contro il Chelsea corsaro 1-0 per il gol di Mount: uno score mai fatto registrare nella storia del Liverpool. Un record negativo che fa specie soprattutto se si considera che si tratta della squadra campione in carica che due stagioni fa ha vinto anche Champions e Mondiale per Club.

Calciomercato Juventus, Salah contrariato per le scelte di Klopp: l’agente twitta

Ora i Reds rischiano di finire addirittura fuori dalla Champions e dall’Europa League: la classifica dice questo, 4 punti di ritardo dal quarto posto occupato proprio dai Blues ma la squadra di Klopp ha addirittura una partita in meno rispetto ad altre pretendenti per la Champions. Ieri, inoltre, è sorto anche un piccolo ‘caso’ con Mohamed Salah. L’egiziano – autore di 17 gol in campionato – è stato sostituito poco dopo l’ora di gioco, ma non l’ha presa benissimo. L’ex Roma ha scosso la testa, visibilmente contrariato, e come se non bastasse in tarda serata è arrivato anche il tweet criptico del suo agente Ramy Abbas Issah.

Un cinguettio composto solamente da un punto, che però dice tante cose e può avere tanti significati. A partire da una reazione decisamente perplessa, o addirittura un punto che può simboleggiare quello messo al rapporto con Klopp. Di certo c’è che la situazione non è delle più rosee e i top club europei sono pronti a drizzare le antenne. Il Real Madrid è un vecchio estimatore di Salah, come ovviamente lo è sempre stata anche la Juventus che lo ha già ammirato in giallorosso. Il suo valore, anche in relazione alla stagione del Liverpool e del rapporto probabilmente più idilliaco con il tecnico, potrebbe essere sceso. Di certo servirebbe ai bianconeri comunque qualche contropartita, ma l’idea non può non stuzzicare Agnelli.

https://twitter.com/RamyCol/status/1367589883678625804?s=20