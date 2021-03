Calciomercato, il ritorno di Hamsik | A breve la firma

Marek Hamsik ha deciso il suo futuro: l’ex capitano del Napoli ha lasciato il Dalian e tornerà a giocare in Europa

Tanti sono i calciatori europei che stanno lasciando la Cina dopo il blocco del Governo per gli investimenti nel mondo del calcio. Uno di questi è Marek Hamsik, ex capitano del Napoli. Approdato al Dalian nel febbraio di due anni fa, con uno stipendio di circa 12 milioni a stagione si è goduto un ottimo inizio di finale di carriera. Oggi, però, non ha ancora deciso di lasciare il calcio dopo essersi liberato dal club cinese a zero secondo ‘Expressen Sport’.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, infatti, Marek Hamsik ripartirà dalla Svezia. Trovato l’accordo con il Goteborg, con lo slovacco che ha intenzione di trovare la forma migliore per il prossimo Europeo, a cui parteciperà anche la Slovacchia. Niente Napoli, dunque, e niente ritorno allo Slovan Bratislava, la squadra che lo ha lanciato nel calcio, per mancati accordi trovati tra le parti in causa. Lo slovacco tornerà in Europa, a breve la firma col club svedese.