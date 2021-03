Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito alla diatriba sul miglior portiere in Serie A: da Donnarumma ad Handanovic

Anche la 25esima giornata di Serie A, in attesa del posticipo tra Parma ed Inter, è stata caratterizzata dall’operato dei portieri. Dall’ottimo Musso al rigore parato da Szczesny passando per i soliti noti. Gli estremi difensori di grande valore in Italia non mancano e a tal proposito i follower della pagina Twitter di Calciomercato.it si sono espressi proprio sul migliore del torneo.

Per il 42,7% dei votanti il miglior portiere della Serie A è Gianluigi Donnarumma del Milan, seguito col 23,2% da Szczesny e col 18,3% da Juan Musso. Chiude il quadro Samir Handanovic che sarà di scena peraltro stasera in Parma-Inter.