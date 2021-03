Il grande protagonista di Parma-Inter, Alexis Sanchez, commenta da leader la vittoria del Tardini

Una doppietta per mandare l’Inter a più sei sul Milan secondo in classifica. Alexis Sanchez stende il Parma con due gol al ‘Tardini’ e commenta così il match nel postgara: “Partita difficile, abbiamo giocato bene, abbiamo sofferto ma per vincere lo scudetto bisogna anche lottare. È la strada giusta. Sì, c’è quell’aria nello spogliatoio, che il destino è nelle nostre mani ed è una grande occasione. Dobbiamo pensare a non sbagliare, i giocatori sono cresciuti molto. Da quando abbiamo perso la finale di Europa League sono migliorati tantissimo molti giocatori, Barella e non solo, con gli insegnamenti del mister. Io ho più esperienza e so che vincere aiuta a fare quello step in più”.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’ex United e Arsenal ha commentato: “Io sono un giocatore esperto, se Conte si fida di me sono contento ma io ho sempre voglia di giocare e sono al 100%. Sono come un leone in gabbia che vuole giocare, più gioco e meglio mi sento, è così da tutta la mia vita. Io sono sempre stato lo stesso Sanchez, amo questo sport e mi piace. Sono contento per oggi, abbiamo fatto dei sacrifici anche in allenamento, anche lo staff studia tanto e si impegnano nei video e nei miglioramenti”.