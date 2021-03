Parma-Inter, Conte ha sciolto il ballottaggio | La decisione su Sanchez

Parma-Inter è sempre più vicina e rappresenta un tassello fondamentale per le ambizioni dei nerazzurri. Conte sembra aver sciolto il ballottaggio dell’ultima ora: le novità

Parma-Inter rischia di diventare un appuntamento decisivo per la stagione dei nerazzurri. La Beneamata, infatti, vuole approfittare del passo falso del Milan che ha raggiunto con un rigore nel finale l’Udinese per tentare l’allungo in classifica. L’Inter, invece, sta vivendo un periodo particolarmente brillante della sua stagione. Ha messo a segno una serie di vittorie decisamente convincenti in campionato, tra cui anche quella pesantissima nel derby contro il Milan.

Se dovesse arrivare una vittoria in trasferta contro il Parma, sarebbe pesantissima per la stagione dei nerazzurri che riuscirebbero ad allungare ulteriormente sui cugini rossoneri. Proprio per questo l’attenzione è massima e Conte ha già dichiarato in conferenza stampa di guardare solo alla prossima partita, senza calcoli futuri. Proprio in conferenza, come vi abbiamo riportato, il tecnico si è concentrato su Alexis Sanchez: ecco le ultime novità sul cileno.

Parma-Inter, le novità di formazione: Conte punta su Sanchez

A proposito dell’ex Udinese, Barcellona e Arsenal, Conte ha detto: “Ora è nella condizione psicofisica migliore da quando è arrivato all’Inter. Veniva da 2 anni tribolati allo United, era finito ai margini, poi lo abbiamo aspettato diversi mesi. Ci è voluta pazienza da parte sua e nostra, ma ora è un giocatore che è nel suo migliore momento da quando è qui”.

Parole al miele da parte del tecnico nerazzurro che ora potrebbe orientare di conseguenza le sue scelte di formazione. Conte, infatti, secondo quanto riporta da ‘La Gazzetta dello Sport’, dovrebbe puntare su Alexis Sanchez in attacco. Il cileno farà coppia con Romelu Lukaku, mentre Lautaro Martinez, almeno inizialmente, siederà in panchina. Vedremo se le scelte del tecnico nerazzurro saranno confermate e se l’ex Arsenal avrà un’altra importante occasione dal 1′ dopo l’ottimo ingresso contro il Genoa.