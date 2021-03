Manchester United-Milan potrebbe vedere un’assenza pesante: fuori almeno un mese per motivi personali

E’ una sorta di finale anticipata per l’Europa League: Manchester United-Milan è una sfida che storicamente vale molto di più di un ottavo di finale. Red Devils e rossoneri si affronteranno però a marzo nella seconda competizione europea dopo i fasti del passato. Partita molto attesa che potrebbe però perdere uno dei big: è David de Gea a poter mancare in entrambi i match con la squadra di Pioli. Assente ieri in Premier League contro il Crystal Palace, il manager Solskjaer ha motivato la sua indisponibilità con problemi personali che lo terranno fuori per un po’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Manchester United-Milan, out de Gea: un mese fuori

Il ‘Daily mail’ oggi approfondisce la vicenda e parla di uno stop che potrebbe perdurare fino ad aprile. Secondo quanto affermato dal tabloid britannico, infatti, il Manchester United ha autorizzato De Gea a fare rientro in Spagna per motivazioni familiari e a fare ritorno in Inghilterra soltanto dopo la sosta delle Nazionali in programma a fine marzo. Dovesse essere confermata questa tempistica, il numero uno spagnolo salterebbe i prossimi cinque impegni dei Red Devils. Forfait assicurato nel derby del prossimo weekend contro il Manchester City, così come nel doppio impegno di Europa League contro il Milan. Al suo posto come ieri, in campo Henderson che vuole sfruttare l’occasione per meritarsi la titolarità.