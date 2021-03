Le ultime news Juventus si concentano su Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse bianconero non lascerà Torino per il primo impegno del Portogallo verso Qatar 2022

E’ un momento chiave per la stagione della Juventus. Dopo la sosta per le Nazionali, Pirlo spera di recuperare tutti o quasi gli infortunati (che sono tanti). Proprio la sosta, però, può rappresentare un fattore di rischio sia per quanto concerne nuovi infortuni che per il contagio da Covid. Un rischio, quest’ultimo, che comunque ‘toccher’ molto meno il giocatore più importante della formazione bianconera: Cristiano Ronaldo.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, retroscena CR7 | Un malinteso alla base dell’addio

Ronaldo resta a Torino: Portogallo-Azerbaigian all’Allianz

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il fuoriclasse portoghese non sarà ‘costretto’ a raggiungere la sua Nazionale, che il 24 marzo comincerà le qualificazioni per Qatar 2022 sfidando l’Azerbaigian. Per non incorrere nel rischio di nuove ‘trasmissioni’ del virus, la Federazione lusitana ha chiesto e ottenuto di non far disputare in casa le prossime gare del Portogallo. I lusitani guidati da Fernando Santos affronteranno l’Azeirbaigian in Italia, proprio all”Allianza Stadium’ di Torino, in sostanza a casa di CR7.