Sale il tasso di positività: il bollettino sul coronavirus di giovedì 4 marzo segnale 22.865 nuovi positivi e 339 vittime

Balzo in avanti del tasso di positività che oggi raggiunge il 6,7%, crescendo di quasi un punto percentuale rispetto a ieri. Il bollettino sul coronavirus del 4 marzo registra 22.865 nuovi positivi a fronte di 339.635 tamponi eseguiti. Le vittime sono state 339. Il numero totali di positivi da inizio pandemia sale a 2.999.119, mentre il totale delle vittime è di 98.974. I guariti delle ultime ventiquattro ore sono 13.488, per un totale che raggiunge i 2.453.706. Attualmente i positivi sono 446.439, in crescita di 9.018 unità rispetto al dato di ieri. Dal punto di vista regionale, la Lombardia si conferma la Regione con il maggior numero di casi giornalieri: 5.174 nuovi contagiati. A seguire la Campania con 2.720 nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore.

Sul fronte ospedaliero, in terapia intensiva i ricoverati sono 2.475, 64 in più rispetto a ieri con 232 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari totali sono 20.157, in crescita di 394 unità rispetto a ieri.