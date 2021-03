Calciomercato Juventus, svolta Pogba | Tutte le cifre

Il nome di Paul Pogba resta uno dei più chiacchierati in ottica calciomercato Juventus e potrebbero esserci novità importanti in arrivo

Il primo tempo contro lo Spezia, complice anche l’emergenza infortuni, ha messo in mostra ancora una volta come il club bianconero abbia bisogno di rinforzi importanti a centrocampo. Vittima troppo spesso di ritmi blandi e geometrie elementari, la Juventus ha già deciso di concentrare buona parte degli sforzi estivi sul reperimento di un centrocampista di livello. Oltre alla tentazione italiana, rappresentata da Jorginho e Locatelli, la dirigenza torinese sta monitorando anche diverse piste straniere. Il nome di Aouar, ad esempio, non passa mai di moda, ma di recente si è tornati a parlare anche del sogno Paul Pogba. Il ritorno del francese è un ritornello che si ripete ad ogni sessione di mercato, ma gli scenari attuali sono in netto contrasto con quelli di qualche mese fa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accelerata Agnelli | Futuro deciso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Non rinnova: assalto del Manchester United!

Calciomercato Juventus, ribaltone Pogba: le cifre

Tornato protagonista a buoni livelli in questo avvio del 2021, il campione del Mondo non è più così sicuro di lasciare il Manchester United la prossima estate. Già a inizio febbraio, ‘The Sun’ aveva parlato di un possibile rinnovo con i ‘Red Devils’ e ora queste indiscrezioni si fanno sempre più concrete, non solo in Inghilterra. Secondo ‘Don Balon’, ad esempio, nelle scorse settimane il Real Madrid avrebbe nuovamente nicchiato di fronte all’ipotesi Pogba, inducendo l’ex bianconero a prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di prolungare l’attuale contratto, in scadenza il 30 giugno del 2022.

Il centrocampista 27enne sarebbe pronto ad accettare un rinnovo fino al 2025, mantenendo lo stipendio attuale da circa 15 milioni di sterline a stagione. Altri quattro anni, dunque, per una cifra complessiva pari a 60 milioni di sterline, circa 69,5 milioni di euro al cambio attuale. Se così fosse, per la Juventus diventerebbe ancora più complicato realizzare i sogni di molti tifosi bianconeri, visto che un’arma in più per i bianconeri era rappresentata proprio dalla brevità dell’attuale vincolo contrattuale con i ‘Red Devils’.