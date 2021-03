Calciomercato Inter, Young torna in Inghilterra | Le ultime sull'addio

Un calciatore potrebbe presto lasciare l’Inter sul calciomercato. L’addio è sempre più probabile nei prossimi mesi: ecco tutte le ultime novità a riguardo

L’Inter è sempre più in corsa per il titolo in questa stagione. I nerazzurri vogliono confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime settimane anche contro il Parma, ma non sarà facile conquistare un’altra vittoria questa sera contro i ducali. Si tratta di uno snodo fondamentale nella corsa al titolo e la Beneamata vuole farsi trovare pronta, in modo da consolidare ulteriormente il primo posto, ai danni del Milan, che dopo il pareggio di ieri contro l’Udinese sarebbe sempre più lontano dalla vetta.

I nerazzurri, però, non si fermano alle dinamiche di campo, ma iniziano già a programmare il calciomercato in vista della prossima stagione. Un calciatore che è sceso radicalmente nelle gerarchie è certamente Ashley Young. Il terzino inglese è stato ormai scavalcato stabilmente da Ivan Perisic nelle scelte di Antonio Conte, che ormai predilige il croato, in uno stato di forma come forse non si era mai visto in carriera. Ora la prospettiva per il laterale pare chiara, come vi avevamo già riportato nelle ultime settimane: attenzione alle ultime novità provenienti dall’Inghilterra.

Calciomercato Inter, occhio al futuro di Young: ritorno in Inghilterra

Il contratto di Ashley Young è in scadenza e l’Inter non pare avere intenzione di rinnovarlo. Il terzino ha dato il suo contributo, ma alla lunga non è riuscito a convincere del tutto nel 3-5-2 di Antonio Conte. In estate è sempre più probabile l’addio e occhio all’ipotesi di un suo ritorno in Inghilterra.

Secondo quanto riporta il ‘Mirror’, infatti, il calciatore si sarebbe deciso a vestire la maglia del Watford, lì dove la sua carriera è iniziata. Si tratterebbe dunque di un ritorno a casa per il laterale, tanto che sarebbe disposto anche a giocare in Championship nel caso in cui il club non riuscisse ad approdare in Premier League. Chissà se contestualmente l’Inter riuscirà ad acquistare un altro laterale sinistro di livello per completare la sua rosa.