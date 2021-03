Mai come in questa stagione, l’importanza del centrocampo nelle grandi squadre è stata ed è decisiva ai fini dei risultati dei top club del campionato italiano di Serie A, in particolare Inter, Juventus e Milan. I nerazzurri hanno ritrovato Eriksen, mentre Vidal non decolla. I bianconeri sono in difficoltà senza Arthur, mentre al Milan manca qualche tassello: le ultime di calciomercato dei club di Serie A

La Juventus di Andrea Pirlo, dopo lo stop contro il Verona di Ivan Juric, ha ripreso la sua marcia contro lo Spezia di Vincenzo Italiano grazie al gol siglato da un Morata ancora decisamente convalescente. Il Milan invece, reduce dal trionfo all’Olimpico contro la Roma di Paulo Fonseca, è stato fermato in casa dall’Udinese di Luca Gotti che ha sfiorato la vittoria se non fosse stato per la follia nel finale di Stryger Larsen. Infine, l’Inter di Antonio Conte che, stasera contro l’amico di Roberto D’Aversa, si prepara alla fuga scudetto. Focus centrocampo: le ultime di calciomercato su Inter, Juventus e Milan nel reparto nevralgico del campo

Calciomercato Inter, Eriksen ritrovato | Dubbi su Vidal

L’Inter di Antonio Conte ha trovato la quadra ed è sempre più lanciata verso la vittoria finale nel campionato italiano di Serie A. Uno dei tasselli più importanti in quest’ottica è stato aggiunto dalla presenza fissa di Christian Eriksen, fantasista danese arrivato dal Tottenham, che ha finalmente trovato la sua posizione in nerazzurro ed in Italia. A farne le spese è stato Arturo Vidal, stella del calcio cileno che, nonostante le reti contro Juventus e Fiorentina, non è riuscito ad incidere come previsto nei meccanismi della squadra di Conte.

Per l’ex Barcellona si prospetta anche un possibile trasferimento al Marsiglia dove ritroverebbe Jorge Sampaoli, suo ex commissario tecnico al Cile, attualmente alla guida tecnica del club francese. In entrata invece, attenzione al nome di Georginio Wijnaldum, stella del Liverpool in scadenza di contratto con il club della Merseyside.

Calciomercato Juventus, centrocampo compassato | Servono rinforzi in estate

Nonostante la vittoria sullo Spezia, in casa Juventus restano i campanelli d’allarme soprattutto legato al reparto di centrocampo. L’assenza di Arthur causa infortunio, ha mostrato le enormi lacune dal punto qualitativo della Vecchia Signora che, in vista del prossimo calciomercato, ha iniziato già a tutelarsi con l’acquisto di Rovella, talento in arrivo dal Genoa di Preziosi. Attenzione in particolare ai profili di Manuel Locatelli e Jorginho, mediano del Chelsea di Thomas Tuchel. Il primo, in forza al Sassuolo, ha una valutazione di circa 35 milioni di euro ed un contratto in scadenza con i neroverdi nel 2023.

Il secondo, ex Napoli, è stato cercato anche ai tempi di Maurizio Sarri, e in questa Premier League ha finora collezionato 17 gettoni mettendo a segno 5 reti e firmando un assist per i suoi compagni di squadra. Infine, un altro colpo è stato già messo a segno, con l’acquisto a titolo definitivo di Weston McKennie dallo Schalke 04.

Calciomercato Milan, tiene banco il rinnovo di Calhanoglu | Meite delude

Il fronte più caldo in ottica mercato per il Milan di Stefano Pioli è sicuramente quello legato ai rinnovi contrattuali dei big della rosa rossonera. Uno di questi è senza dubbio Hakan Calhanoglu, per il quale un accordo sembra sempre più vicino. Le cifre dovrebbero aggirarsi intorno ai 4,5 milioni di euro a stagione, mentre la richiesta originale dell’entourage del turco partiva da 5.

Capitolo Meite. Il centrocampista arrivato dal Torino, nonostante la fiducia iniziale, non sembra aver convinto i vertici di Casa Milan ed un eventuale riscatto al termine di questo campionato di Serie A non sembra un’ipotesi davvero percorribile per i rossoneri, che devono ancora recuperare Ismael Bennacer, mediano algerino falcidiato dagli infortuni.