Il calciomercato estivo potrebbe essere segnato per alcuni club da un sacrificio importante nella rosa per incassare soldi freschi: in Premier hanno già adocchiato il big nerazzurro

L’Inter continua la sua corsa per la vittoria dello scudetto. Il primo posto attuale è un ottimo punto di partenza per queste ultime 13 partite di campionato, anche se il club nerazzurro fuori dal campo resta avvolto dall’incertezza. Uno scenario completamente opposto a quello che la squadra di Conte sta facendo vedere in campo, con un presente decisamente solido. Suning va verso la cessione, da valutare se questa arriverà prima della fine del campionato o dopo, magari per salutare con la vittoria dello scudetto.

Calciomercato Inter, Skriniar può partire per 50 milioni: derby inglese

Tra il fondo BC Partners e quello saudita di Bin Salman, in estate la dirigenza dell’Inter sarà impegnata in un altro calciomercato complicato. La liquidità sarà molto poca mentre il bilancio è in grosso affanno, anche se non è affatto escluso che i nerazzurri debbano rinunciare a un big per dare un po’ di ossigeno alle proprie casse. Tra i nomi indiziati per essere sacrificati ci potrebbe essere Milan Skriniar, che dopo lo scorso anno finito indietro nelle gerarchie, in questa stagione è tornato il top player che aveva conquistato l’Inter.

Lo slovacco ha nuovamente attirato su di sé gli interessi di tanti club importanti a livello europeo, soprattutto in Premier League dopo che il Tottenham ci aveva provato parecchio in estate. Come riporta ‘caughtoffside.com’, Manchester United e Chelsea potrebbero pensare seriamente a lui: il prezzo si aggira sui 50 milioni di euro per l’ex difensore della Sampdoria. I Red Devils infatti non hanno ancora trovato un partner all’altezza per Harry Maguire mentre i Blues devono fare i conti con i tanti infortuni di Thiago Silva che non dà molte garanzie.