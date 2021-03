Calciomercato Milan, offerta per Donnarumma | 42 milioni dalla Premier

Il Milan potrebbe veder scappare via Gianluigi Donnarumma: ecco l’offerta molto ricca del Chelsea per il portiere

Il Milan è alle prese con un calo di forma dopo un grande girone d’andata. Ieri è arrivato il pareggio con l’Udinese grazie a un rigore realizzato da Kessie, ma non sono solo le faccende di campo a ‘preoccupare’ Paolo Maldini. Il direttore tecnico rossonero, infatti, deve far fronte anche ai rinnovi dei big della squadra che non sono ancora arrivati. Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic sono i tre giocatori principali che aspettano novità sul proprio futuro.

Nello specifico, è il portiere della nazionale italiana che ha su di sé anche gli occhi della Juventus. Attualmente, Donnarumma percepisce 6 milioni di euro a stagione e, per rinnovare, Raiola ne chiede circa 10, forte anche dell’interesse dei bianconeri. Ma c’è anche un’altra squadra che si è inserita, e si tratta del Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV – La cronaca di Parma-Inter: VEDI la DIRETTA

Milan, offerta del Chelsea per Donnarumma

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Libero‘, il Chelsea è alla ricerca di un nuovo portiere dopo gli attriti con Kepa e ha messo nel mirino Gianluigi Donnarumma. Il contratto in scadenza il prossimo giugno, permette al portiere di trovare già da adesso l’accordo con un altro club a parametro zero. Abramovich avrebbe messo sul piatto un quadriennale da 10,5 milioni di euro a stagione, per un totale di 42 milioni. Il Milan vuole tenere il portiere italiano, ma è molto complicato visto che i top club -come anche il PSG- vogliono mettere le mani sul campione a zero.