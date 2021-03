Torna l’appuntamento con lo speciale Fantacalcio di Calciomercato.it: tutti i consigli per la prossima giornata di Serie A, la 25esima

Nuovo appuntamento con i consigli sul Fantacalcio di Calciomercato.it a margine della 25esima giornata di Serie A che si aprirà questa sera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU TWITCH >>> CLICCA QUI

Nonostante Lazio-Torino vada verso il rinvio, il campionato italiano torna in campo questa sera con l’anticipo tra Juventus e Spezia. Insieme alla Serie A torna anche l’appuntamento con CMIT TV per lo Speciale Fantacalcio: i nostri esperti Martin Sartorio e Giorgio Trobbiani risponderanno alle vostre domande in modo tale da consigliarvi sulle scelte più oculate da effettuare per il prossimo turno. Portieri e attaccanti, difensori e centrocampisti da inserire o da evitare: tutti i consigli di formazione in vista della prossima giornata di campionato di Serie A in diretta sui nostri canali social (Youtube, Facebook, Twitter) a partire dalle ore 14. Scopri chi schierare tra gli undici di Milan, Inter, Atalanta e le altre formazioni di Serie A.