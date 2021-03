Classifica, marcatori e dettagli dopo Juventus-Spezia, match di Serie A giocato stasera allo Stadium

La Juventus vince e si avvicina per una notte al secondo posto in classifica. Nell’impegno di stasera contro lo Spezia allo Stadium, la formazione di Pirlo ha avuto la meglio grazie a un buon secondo tempo, durante il quale si sono concretizzate le reti di Morata al 62′, Chiesa al 71′ e Cristiano Ronaldo all’89’. Nonostante la buona prova, dunque, la formazione di Italiano tornerà in Liguria con zero punti. Per i torinesi, invece, si tratta di una vittoria importante per continuare la rincorsa al primo posto, distante stanotte sette punti in attesa della riposta interista.

Juventus-Spezia 3-0: 62′ Morata (J), 71′ Chiesa (J), 89′ Ronaldo (J)

Classifica Serie A: Inter punti 56, Milan 52, Juventus 49, Atalanta 46, Roma 44, Napoli* 43, Lazio 43, Sassuolo* 35, Verona 35, Sampdoria 30, Bologna 28, Udinese 28, Genoa 26, Fiorentina 25, Benevento 25, Spezia 25, Torino* 20, Cagliari 18, Parma 15, Crotone 12.

*Una partita in meno