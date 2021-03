Diramata la lista dei convocati di Rino Gattuso per Sassuolo-Napoli: le decisioni prese su Osimhen e Manolas

Il Napoli si preparare alla trasferta di Reggio Emilia. La squadra di Gattuso cerca continuità dopo il successo contro il Benevento di domenica scorsa. Gli azzurri dovranno fare a meno di Koulibaly che va ad aggiungersi all’elenco degli assenti per la sfida al Sassuolo. Un elenco in cui ci sono ancora Lozano, Petagna e Osimhen, che dovrà rimandare il suo rientro in campo. Presente, invece, Kostas Manolas che rientra dopo l’infortunio: da vedere se Gattuso deciderà di mandarlo in campo dal primo minuto. Quattro i giovani della Primavera aggregati: Cioffi, Zedadka, D’Agostino e Labriola. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Questo l’elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Manolas, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), D’Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).