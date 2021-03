Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per Juventus-Spezia: la decisione del tecnico bianconero su Alvaro Morata

La Juventus si appresta ad affrontare lo Spezia nel turno infrasettimanale di Serie A. I bianconeri devono riscattarsi dopo il pareggio contro il Verona che ha allontanato ancora di più la squadra di Pirlo dal primo posto. Contro i liguri, Pirlo avrà di nuovo a disposizione Danilo che ha scontato il turno di squalifica, così come tra i convocati è stato inserito anche Morata. Lo spagnolo però non si è ancora ripreso dal virus che lo sta debilitando: per lui posto in panchina e possibilità di entrare nel finale di gara.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Aké.