Nuovo appuntamento con CMIT TV: segui la cronaca minuto per minuto ed il commento di Juventus-Spezia

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

La Juventus deve riprendere la sua corsa per non continuare a perdere punti. Dopo il pareggio con il Verona la squadra bianconera, nonostante le assenze, non può più sbagliare e davanti avrà una squadra insidiosa come quella di Italiano. Dopo il rinvio di Lazio-Torino, quella dell’Allianz Stadium è la prima partita del 25esimo turno di Serie A.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Torna l’appuntamento con CMIT TV. Potrete seguire in diretta con noi il match tra bianconeri e commentarlo live insieme ai nostri ospiti. Conduce Alessandro Montano, con Giulia Giroldini e Francesco Iucca. Gli ospiti invece saranno Luciano Rindone, Alessandro Birindelli e Paolo Pacchioni.