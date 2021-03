Roberto Boninsegna, grande ex dell’Inter, ha esaltato Romelu Lukaku. Le sue dichiarazioni

“Lukaku è l’attaccante migliore d’Europa”. Ne è sicuro Roberto Boninsegna, grande ex centravanti dell’Inter. In un’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’, l’ex nerazzurro ha esaltato così il centravanti belga: “Non ha eguali. Segna, gioca per la squadra, è un punto di riferimento. Non nascondo che la partenza di Icardi mi fosse dispiaciuta e mi avesse lasciato perplesso, ma Romelu sta facendo cose meravigliose. Secondo me l’Inter ci ha guadagnato nel passaggio dall’argentino all’ex Manchester United“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

E sulla coppia formata con Lautaro Martinez: “Si compensano. Secondo me sono la miglior coppia d’attacco d’Europa”. Secondo Boninsegna, inoltre, in questo momento il 27enne è superiore anche a Cristiano Ronaldo: “Attualmente credo che Lukaku sia meglio di CR7, che è in un periodo di flessione. Anche perché la squadra di Pirlo non sta girando. Ma resta un campione, non si discute”.