Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della venticinquesima giornata

Ecco il tanto temuto, per i fantallenatori, turno infrasettimanale. La 25esima giornata di Serie A avrà inizio oggi con l’incognita Lazio-Torino e proseguirà con Juve-Spezia alle ore 20.45. Mercoledì si riprende con Sassuolo-Napoli alle ore 18.30; poi alle 20.45 tutte le altre partite: occhi puntati sul derby ligure, Fiorentina-Roma e Milan-Udinese. Il turno andrà in archivio giovedì con il match del Tardini di Parma, dove sarà di scena la capolista.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Lazio-Torino martedì ore 18.30

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, A. Pereira, Fares; Immobile, Caicedo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Verdi, Zaza.

Hot: Immobile è la certezza! Mandragora è in buona forma

Not: Sirigu può andare in difficoltà

Sorpresa: Attenzione a Caicedo!

Juventus-Spezia martedì ore 20.45

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt; Chiesa, McKennie, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, C. Ronaldo.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Sena, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Hot: McKennie vuole tornare al gol! Ok Danilo

Not: Estevez non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Kulusevski potrebbe riscattarsi!



Sassuolo-Napoli mercoledì ore 18.30

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, M. Lopez, Djuricic; Caputo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Hot: Caputo e Mertens sono i bomber delle due squadre!

Not: Mario Rui non convince

Sorpresa: Giusto scommettere su Djuricic

Atalanta-Crotone mercoledì ore 20.45

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, Freuler, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Petriccione, Zanellato, Reca; Ounas, Di Carmine.

Hot: Muriel è una certezza, così come Gosens

Not: Reca non è una garanzia

Sorpresa: Ounas si può azzardare!

Benevento-Verona mercoledì ore 20.45

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Viola, Ionita; R. Insigne, Caprari; Gaich.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.

Hot: Glik rientra in difesa! Bene Barak

Not: Gaich potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: Veloso ha i colpi giusti!

Cagliari-Bologna mercoledì ore 20:45

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Asamoah; Nainggolan; Pavoletti, Joao Pedro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Hot: Pavoletti si è sbloccato, schieratelo ancora! Soriano-Joao uomini fanta!

Not: Non fidatevi di Asamoah, dategli tempo.

Sorpresa: Ora tocca a Nainggolan rinascere!

Fiorentina-Roma mercoledì ore 20:45

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, El Shaarawy; B. Mayoral.

Hot: Vlahovic si può schierare! Sì a Spinazzola e all’ex Veretout!

Not: Pezzella quest’anno fatica a trovare continuità.

Sorpresa: i bonus di Ribery mancano da tanto, può esser l’occasione giusta!

Genoa-Sampdoria mercoledì ore 20:45

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, A. Silva, Damsgaard; Keita, Quagliarella.

Hot: E’ Destro vs Quagliarella ma a decidere il derby può essere Keita!

Not: Lasciate fuori Czysborra!

Sorpresa: Schierare Criscito potrebbe pagare.

Milan-Udinese mercoledì ore 20:45

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Leao.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Makengo, Zeegelaar; Pereyra; Nestorovski.

Hot: Ancora Kessie-Rebic! De Paul non si tocca!

Not: Becao è il centrale che rischia di più.

Sorpresa: E’ tempo di rivedere il vero Leao!

Parma-Inter giovedì ore 20:45

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Brunetta, Mihaila.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Hot: Kucka unico gialloblu schierabile! Hakimi è riposato e pronto a far male! Sì alla LuLa

Not: Sepe rischia un passivo importante.

Sorpresa: il gol di de Vrij manca da troppo tempo!